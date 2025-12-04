Реклама

Мир
21:54, 4 декабря 2025Мир

Китай разместил в водах Восточной Азии более сотни кораблей

Китай разместил в водах Восточной Азии больше 100 военных и береговых судов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Китай разместил в водах Восточной Азии большое количество военных и береговых судов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Конец года традиционно является сезоном интенсивных учений Китая. По данным разведки, число судов превысило 100. На сегодняшний день это является крупнейшей морской демонстрацией силы, отмечает агентство.

Рост активности происходит на фоне дипломатического кризиса между Китаем и Японией. Поводом стали высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что нападение КНР на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио. В частности, она допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

