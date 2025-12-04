Реклама

Наука и техника
19:34, 4 декабря 2025Наука и техника

Названа главная проблема больших смартфонов

PhoneArena: Большие смартфоны оказались дороже маленьких, но не лучше их
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Socialframe Stock / Shutterstock / Fotodom

Дорогие смартфоны с большим экраном мало отличаются от компактных моделей, но стоят заметно дороже. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Редактор медиа Александр Анастасов заявил, что сделал такой вывод, изучив за год десятки больших и маленьких смартфонов. По его словам, в 2025 году большие телефоны не стоят переплаты, так как компактные девайсы не уступают по качеству экрана, разрешению камеры и времени автономной работы. Эту проблему специалист выделил как главную на рынке гаджетов.

По словам Анастасова, технический прогресс позволяет создавать компактные смартфоны с флагманскими функциями — от габаритов почти ничего не зависит. Однако он отметил, что некоторые компактные устройства из-за физических ограничений не могут иметь большой аккумулятор, камеру с оптическим зумом и мощный динамик.

«Производители смартфонов наконец-то могут позволить себе предлагать свои лучшие технологии в любом размере», — подчеркнул Александр Анастасов. В качестве примера он привел 6,3-дюймовый iPhone 17 Pro, который меньше 6,9-дюймового 17 Pro Max, но ничуть не слабее. Также он отметил новые смартфоны Vivo X300 и X300 Mini Pro, которые имеют разные размеры, но почти идентичны по остальным характеристикам.

Ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что стандартные защитные пленки и стекла для смартфонов могут ухудшить качество дисплея iPhone 17. Это связано с тем, что новые телефоны Apple получили антибликовое покрытие экранов, работе которых может помешать наклеенная пленка.

