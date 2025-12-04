Реклама

Культура
21:36, 4 декабря 2025

Лопес удалила татуировку в честь Аффлека

Певица Дженнифер Лопес удалила тату в честь Бена Аффлека через год после развода
Андрей Шеньшаков

Фото: Allison Dinner / Reuters

Певица и актриса Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, которую набила в честь своего бывшего мужа и коллеги Бена Аффлека. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, на последних концертах поклонники Джей Ло заметили, что татуировка в виде бесконечности была изменена. Теперь на этом месте у звезды появилась птица колибри.

Предыдущую тату Лопес сделала в 2023 году, накануне Дня святого Валентина. На ней были изображены символ бесконечности и стрела, пронзающая его, а также имена супругов.

Ранее стало известно, что американская певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, впервые после громкого развода.

