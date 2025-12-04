Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящую зиму. С этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал французский лидер.
Президент Франции наряду с этим выразил надежду, что Китай сможет «присоединиться к этому призыву» и объединить усилия с Европой. Макрон добавил, что украинский конфликт представляет угрозу для европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы поспособствовать достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.
В России предложение Макрона назвали бессмысленным
Предложение Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал он.
Парламентарий также посчитал «трусостью и малодушием» тот факт, что французский президент решил не напрямую сделать подобное предложение России, а через китайского лидера Си Цзиньпина.
«Макрон заговорил о моратории на удары во время своего визита в Китай. Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заключил Колесник.
Ранее Макрон встретился с Зеленским
1 декабря сообщалось, что президент Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Работа над миром продолжается», — написал он.
Французский лидер также опубликовал фотографию с главой Украины. Кроме того, в официальном аккаунте Елисейского дворца в X отметили, что работа над миром на Украине продолжается в соответствии с дискуссиями, прошедшими в Женеве, американским планом и тесными консультациями с европейскими партнерами.
Также Макрон заявлял, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные страны, входящие в «коалицию желающих», завершили работу над гарантиями безопасности для Киева. «"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности, важными для европейцев и украинцев», — заяви Макрон.
Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.
«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы [который выстроил Вашингтон]. (...) Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что в рамках переговоров по Украине США занимаются челночной дипломатией, поочередно обсуждая пункты мирного плана с Москвой, Киевом и европейскими странами.
Также российский лидер напомнил о цели специальной военной операции (СВО). Российский президент подчеркнул, что цель России — защитить свои интересы и своих людей, проживающих на Украине.
«Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», — заявил президент. Глава государства добавил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.