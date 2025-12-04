Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 4 декабря 2025Мир

Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

Макрон призвал на зиму установить мораторий на удары по энергосистеме Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящую зиму. С этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал французский лидер.

Президент Франции наряду с этим выразил надежду, что Китай сможет «присоединиться к этому призыву» и объединить усилия с Европой. Макрон добавил, что украинский конфликт представляет угрозу для европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы поспособствовать достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину после совместной пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине 4 декабря 2025 года

Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину после совместной пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине 4 декабря 2025 года

Фото: Adek Berry / Pool Photo / AP

В России предложение Макрона назвали бессмысленным

Предложение Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал он.

Парламентарий также посчитал «трусостью и малодушием» тот факт, что французский президент решил не напрямую сделать подобное предложение России, а через китайского лидера Си Цзиньпина.

«Макрон заговорил о моратории на удары во время своего визита в Китай. Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заключил Колесник.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее Макрон встретился с Зеленским

1 декабря сообщалось, что президент Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Работа над миром продолжается», — написал он.

Французский лидер также опубликовал фотографию с главой Украины. Кроме того, в официальном аккаунте Елисейского дворца в X отметили, что работа над миром на Украине продолжается в соответствии с дискуссиями, прошедшими в Женеве, американским планом и тесными консультациями с европейскими партнерами.

Также Макрон заявлял, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные страны, входящие в «коалицию желающих», завершили работу над гарантиями безопасности для Киева. «"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности, важными для европейцев и украинцев», — заяви Макрон.

Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.

Материалы по теме:
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Они предлагают тупиковый вариант» Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
«Они предлагают тупиковый вариант»Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
24 ноября 2025

«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы [который выстроил Вашингтон]. (...) Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в рамках переговоров по Украине США занимаются челночной дипломатией, поочередно обсуждая пункты мирного плана с Москвой, Киевом и европейскими странами.

Также российский лидер напомнил о цели специальной военной операции (СВО). Российский президент подчеркнул, что цель России — защитить свои интересы и своих людей, проживающих на Украине.

«Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», — заявил президент. Глава государства добавил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина рассмешил вопрос про Крым. Что он сказал индийской журналистке?

    В Италии оценили слова Путина о войне с Европой

    Лопес удалила татуировку в честь Аффлека

    На Украине призвали усилить мобилизацию

    Аналитик объяснил предложение Макрона о моратории на удары по энергетике Украины

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа

    Путин согласился с Трампом по одному вопросу

    Путин раскрыл свое внутреннее правило

    Волочкова заявила о планах с бойцами СВО на Новый год

    Насиловавший моделей Playboy миллионер оказался фанатом культового эротического фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok