Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

Макрон призвал на зиму установить мораторий на удары по энергосистеме Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящую зиму. С этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал французский лидер.

Президент Франции наряду с этим выразил надежду, что Китай сможет «присоединиться к этому призыву» и объединить усилия с Европой. Макрон добавил, что украинский конфликт представляет угрозу для европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы поспособствовать достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину после совместной пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине 4 декабря 2025 года Фото: Adek Berry / Pool Photo / AP

В России предложение Макрона назвали бессмысленным

Предложение Эммануэля Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал он.

Парламентарий также посчитал «трусостью и малодушием» тот факт, что французский президент решил не напрямую сделать подобное предложение России, а через китайского лидера Си Цзиньпина.

«Макрон заговорил о моратории на удары во время своего визита в Китай. Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заключил Колесник.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее Макрон встретился с Зеленским

1 декабря сообщалось, что президент Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Работа над миром продолжается», — написал он.

Французский лидер также опубликовал фотографию с главой Украины. Кроме того, в официальном аккаунте Елисейского дворца в X отметили, что работа над миром на Украине продолжается в соответствии с дискуссиями, прошедшими в Женеве, американским планом и тесными консультациями с европейскими партнерами.

Также Макрон заявлял, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные страны, входящие в «коалицию желающих», завершили работу над гарантиями безопасности для Киева. «"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности, важными для европейцев и украинцев», — заяви Макрон.

Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.

«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы [который выстроил Вашингтон]. (...) Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в рамках переговоров по Украине США занимаются челночной дипломатией, поочередно обсуждая пункты мирного плана с Москвой, Киевом и европейскими странами.

Также российский лидер напомнил о цели специальной военной операции (СВО). Российский президент подчеркнул, что цель России — защитить свои интересы и своих людей, проживающих на Украине.

«Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», — заявил президент. Глава государства добавил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.