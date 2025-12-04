Реклама

10:54, 4 декабря 2025Мир

Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

Путин: Нужно включаться в работу по урегулированию на Украине, а не мешать ей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы, (который выстроил Вашингтон — прим. «Ленты.ру»). (...) Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в рамках переговоров по Украине США занимаются челночной дипломатией, поочередно обсуждая пункты мирного плана с Москвой, Киевом и европейскими странами.

Встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Кремле завершилась в ночь на 3 декабря. Переговоры продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи стороны обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

