20:02, 4 декабря 2025

Максим Галкин распахнул надетый на голое тело пиджак перед камерой

Карина Черных
Фото: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) снялся в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,1 миллиона подписчиков.

49-летний артист предстал перед камерой во время отдыха на пляже. Он позировал в бежевых брюках и пиджаке, который надел на голое тело и распахнул, продемонстрировав стройную фигуру.

«Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни», — указал в подписи автор поста.

В июне Максим Галкин раскрыл свой вес на видео.

