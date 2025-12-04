Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

Менее 50 % членов ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям на заседании Генассамблеи международной организации, передает ТАСС.

Документ был предложен Украиной, Канадой и европейскими странами, он носит название «Возвращение украинских детей». За принятие проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия, Иран, КНДР, Белоруссия, Судан и еще семь стран голосовали против. Более тридцати государств не участвовали в голосовании. Всего в состав ООН входят 193 страны.

Тем не менее, документ был принят в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи. Перед голосованием зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила авторов документа в продвижении нарратива о 20 тысячах депортированных украинских детей. Москва отрицает подобные претензии и считает, что резолюция «извращает реальное положение вещей».

Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН.