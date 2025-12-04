Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям на заседании Генассамблеи международной организации, передает ТАСС.
Документ был предложен Украиной, Канадой и европейскими странами, он носит название «Возвращение украинских детей». За принятие проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия, Иран, КНДР, Белоруссия, Судан и еще семь стран голосовали против. Более тридцати государств не участвовали в голосовании. Всего в состав ООН входят 193 страны.
Тем не менее, документ был принят в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи. Перед голосованием зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила авторов документа в продвижении нарратива о 20 тысячах депортированных украинских детей. Москва отрицает подобные претензии и считает, что резолюция «извращает реальное положение вещей».
Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН.