08:12, 4 декабря 2025Мир

Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

Менее 50 % членов ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям
Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям на заседании Генассамблеи международной организации, передает ТАСС.

Документ был предложен Украиной, Канадой и европейскими странами, он носит название «Возвращение украинских детей». За принятие проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия, Иран, КНДР, Белоруссия, Судан и еще семь стран голосовали против. Более тридцати государств не участвовали в голосовании. Всего в состав ООН входят 193 страны.

Тем не менее, документ был принят в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи. Перед голосованием зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила авторов документа в продвижении нарратива о 20 тысячах депортированных украинских детей. Москва отрицает подобные претензии и считает, что резолюция «извращает реальное положение вещей».

Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН.

