16:10, 4 декабря 2025

МИД пригрозил Фарерским островам

Захарова пригрозила Фарерским островам ответом за присоединение к санкциям
Виктория Кондратьева
Фото: Bob Strong / Reuters

Россия будет вынуждена принять меры в ответ на возможное присоединение Фарерских островов (автономная территория Королевства Дания) к санкциям в отношении российских рыбаков. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Новые недружественные действия автономии (...) вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер», — отметила дипломат.

В настоящее время на Фарерских островах ведется обсуждение ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», уже подпавших под санкции Евросоюза и Норвегии из-за подозрений в шпионаже.

Ранее о расширении перечня антироссийских санкций сообщило правительство Великобритании. Новые ограничительные меры введены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

