МИД Великобритании вызвал российского посла

МИД Британии вызвал российского посла Келина

МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина из-за публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес, ставшей жертвой контакта с отравляющим веществом в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что британское правительство обвинило Россию в якобы враждебной деятельности в отношении Великобритании. На данный момент со стороны российского посольства информации нет.

Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они якобы оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Ранее Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Новые рестрикции введены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес.