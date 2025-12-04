Реклама

16:29, 4 декабря 2025Мир

МИД Великобритании вызвал российского посла

МИД Британии вызвал российского посла Келина
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина из-за публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес, ставшей жертвой контакта с отравляющим веществом в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что британское правительство обвинило Россию в якобы враждебной деятельности в отношении Великобритании. На данный момент со стороны российского посольства информации нет.

Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они якобы оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Ранее Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Новые рестрикции введены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес.

