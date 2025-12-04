Реклама

Культура
16:41, 4 декабря 2025Культура

Мизулина раскрыла подробности срыва концерта SHAMAN в Белгороде

Мизулина: ВСУ планировали ударить по площадке в Белгороде на концерте SHAMAN
Ольга Коровина
SHAMAN и Екатерина Мизулина

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали ударить по концертной площадке в Белгороде во время концерта певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Об этом рассказала супруга артиста, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, о планах ВСУ она узнала вместе с Дроновым после приезда в Белгород. Площадка была оцеплена, в городе объявили ракетную опасность. Глава ЛБИ уточнила, что все билеты на концерты Дронова 3 и 4 декабря были распроданы, мероприятия должны были посетить более двух тысяч человек.

«ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России. Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии», — написала Мизулина.

Позже SHAMAN вместе с супругой посетил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чтобы обсудить ситуацию. Кроме того, артист навестил семью участника специальной военной операции, чтобы «завершить поездку на позитивной ноте».

3 декабря концерт SHAMAN в Белгороде был отменен за два часа до начала. Территорию вокруг дома культуры «Энергомаш», где должно было пройти выступление, оцепили. По словам Дронова, отмена случилась из-за возможных провокаций со стороны ВСУ.

