Экономика
07:39, 4 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В столице в четверг облачно и до плюс 3 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Global Look Press

Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 4 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

День выдастся преимущественно без осадков. Температура в Москве составит плюс 1-3 градусов, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу, 5 декабря, в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, местами небольшие осадки в виде дождя со снегом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что Москву затянет туманом до конца недели. Ухудшение видимости ожидается в ночное время и по утрам и связано со стационарным антициклоном.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на протяжении всего декабря температура в столице окажется выше нормы.

