Экономика
14:56, 4 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали об осадках в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: В ближайшие дни осадки в Москве если и будут, то небольшие
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшие дни погода в Москве не изменится. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода вплоть до понедельника, 8 декабря, будет однородной, «одним цветом», как выразился синоптик. Температура в ночные часы будет держаться у отметки минус 1 градус, а днем поднимется не выше плюс 2 градусов. «И это на протяжении ближайших 120-140 часов ожидается такая температура», — отметил Шувалов.

Сильных дождей или снегопадов в столице пока не предвидится — осадки если и будут, то окажутся незначительными, уверен метеоролог. Объем осадков, по словам Шувалова, ограничится десятыми долями миллиметров. Такую погодную тишь специалист объяснил тем, что мегаполис находится в зоне влияния высокого давления, поэтому ни скачков температуры, ни фронтальных разделов в Москве не ожидается.

Такая погодная стабильность, однако, не содействует хорошему настроению, опасается ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик предупредила, что серое, затянутое облаками небо при отсутствии снега, высоком атмосферном давлении и высокой влажности может провоцировать депрессию.

