Командир ВСУ Манько: Ситуация под Гуляйполем — один из острых эпизодов ноября

Ситуация под Гуляйполем стала для украинской армии одним из самых острых эпизодов ноября. Такое заявление сделал командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько в интервью изданию «Украинская правда».

«Ситуация по всему фронту сложная. (...) На ноябрь всегда приходится наибольшее количество боестолкновений», — назвал он.

Согласно данным Deep State, Вооруженные силы России в ноябре заняли вдвое больше территорий, чем в сентябре. Причем 40 процентов продвижения российских войск приходится на Гуляйполе.

В этом же интервью Манько рассказал об отступлении ВСУ из Гуляйполя. Он подчеркнул, что это стало большой проблемой для украинской обороны в Запорожской области.