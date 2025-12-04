На видео попало задержание участников нападения на псковских десантников

В трех регионах России задержали участников нападения на псковских десантников

В трех регионах РФ задержали участников нападения на псковских десантников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

На кадрах видно, как силовики пришли к одному из подозреваемых в квартиру и приказали открыть дверь. После этого они вошли в помещение и провели задержание мужчины. Второго задержали на территории частного дома.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ и МВД совместно со следователями Следственного комитета задержали троих мужчин, которые входили в незаконное вооруженное формирование под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В феврале 2000 года в Шатойском районе Чеченской Республики они напали на военнослужащих 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые выполняли боевую задачу в ходе контртеррористической операции. В результате нападения ранения, несовместимые с жизнью, получили 84 десантника.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были установлены личности подозреваемых. Они были задержаны в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Татарстан и Смоленской области.

Ранее сообщалось, что напавший на сотрудников российской полиции в Махачкале пойдет под суд.