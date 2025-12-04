Реклама

03:17, 4 декабря 2025Россия

Над российским городом прозвучали взрывы

Shot: Около 10 взрывов прогремели над Орлом, ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Около 10 взрывов прогремело над городом Орел. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жители Орла сообщили, что взрывы, от которых «чуть не вылетели окна», раздаются уже полчаса. Всего очевидцы услышали 7-10 взрывов в северной и центральной части города. В небе видны вспышки: жители утверждают, что дроны летят на низкой высоте. Официальные данные пока не поступали.

Ранее местные жители рассказали о взрывах над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону. Их также слышали жители села Чалтырь и города Азов примерно в десяти километрах от Ростова-на-Дону.

