Над российским городом прозвучали взрывы

Shot: Около 10 взрывов прогремели над Орлом, ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ

Около 10 взрывов прогремело над городом Орел. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жители Орла сообщили, что взрывы, от которых «чуть не вылетели окна», раздаются уже полчаса. Всего очевидцы услышали 7-10 взрывов в северной и центральной части города. В небе видны вспышки: жители утверждают, что дроны летят на низкой высоте. Официальные данные пока не поступали.

Ранее местные жители рассказали о взрывах над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону. Их также слышали жители села Чалтырь и города Азов примерно в десяти километрах от Ростова-на-Дону.