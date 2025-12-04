Насиловавший моделей Playboy миллионер оказался фанатом культового эротического фильма

Пытавший моделей Playboy финансист Рубин был одержим «50 оттенками серого»

Американский финансист-миллионер Говард Рубин, который десять лет насиловал женщин, включая моделей Playboy, оказался фанатом культового эротического фильма «Пятьдесят оттенков серого». Об этом сообщает New York Post.

Согласно обнародованным судебным документам, Рубин и его подельница Дженнифер Пауэрс оборудовали пентхаус небоскреба в Нью-Йорке, где происходили изнасилования, в стиле фильма «Пятьдесят оттенков серого». В частности, комната, где совершались преступления, была полностью красная. Кроме того, там нашли секс-игрушки, которые фигурируют в фильме. В отчете сказано, что Рубин был одержим этим произведением.

«Рубин украсил стены своего подземелья кнутами, цепями, веревками, фаллоимитаторами и большим приспособлением в форме огромной буквы X и устройством для удержания женщин, стоящих на четвереньках», — сказано в документе.

«Пятьдесят оттенков серого» — фильм 2015 года по одноименному роману британской писательницы Э. Л. Джеймс. Роман рассказывает об отношениях выпускницы университета Анастейши Стил и состоятельного предпринимателя Кристиана Грея. Книга и фильм наполнены сценами откровенно сексуального характера, включая практики БДСМ.

Бывшего финансиста Говарда Рубина, состояние которого составляет не менее 50 миллионов долларов, арестовали в конце сентября. По данным следствия, с 2009 по 2019 год он изнасиловал десятки женщин в пентхаусе. В данный момент мужчина находится под следствием без права выхода под залог.