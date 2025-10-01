Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 1 октября 2025Из жизни

Пожилой финансист оборудовал в своем доме секс-подземелье и 10 лет насиловал там женщин

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: 4kclips / Shutterstock / Fotodom

В США бывшего финансиста с Уолл-стрит Говарда Рубина арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации десяток женщин. Об этом сообщает Associated Press.

По заключению прокуроров, бывшая помощница Рубина Дженнифер Пауэрс 10 лет вербовала женщин, которые либо подвергались насилию раньше, либо находились в отчаянном финансовом положении, либо употребляли наркотики и алкоголь. После вербовки она заставляла их дать согласие на участие в БДСМ-практиках.

С 2009 по 2019 год 70-летний Рубин насиловал женщин в роскошных отелях или в секс-подземелье, которое оборудовал в собственном доме. Пожилой мужчина платил за секс-услуги, но часто выходил за рамки оговоренного.

Материалы по теме:
«Он был монстром» Легенда порно попал за решетку из-за обвинений в десятках изнасилований. Как он лишился всего?
«Он был монстром»Легенда порно попал за решетку из-за обвинений в десятках изнасилований. Как он лишился всего?
14 сентября 2022
«Они получили то, что заслужили» Король порно оказался замешан в жестоком убийстве. Как ему удалось избежать наказания?
«Они получили то, что заслужили»Король порно оказался замешан в жестоком убийстве. Как ему удалось избежать наказания?
17 августа 2022

Рубин бил женщин током и игнорировал «стоп-слова». Иногда от боли они теряли сознание. При этом женщинам не оказывали медицинскую помощь и угрожали судом и публичным позором за жалобы на финансиста.

Если Рубин и Пауэрс будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит не менее 15 лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ланкастер арестовали мужчину по имени Донни Рэй Берчфилд-младший, который 10 лет держал у себя в подвале людей. Его жертвами стали пожилые супруги, чьим опекуном он был, и две его романтические партнерши.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости