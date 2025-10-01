Пожилой финансист оборудовал в своем доме секс-подземелье и 10 лет насиловал там женщин

В США бывшего финансиста с Уолл-стрит Говарда Рубина арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации десяток женщин. Об этом сообщает Associated Press.

По заключению прокуроров, бывшая помощница Рубина Дженнифер Пауэрс 10 лет вербовала женщин, которые либо подвергались насилию раньше, либо находились в отчаянном финансовом положении, либо употребляли наркотики и алкоголь. После вербовки она заставляла их дать согласие на участие в БДСМ-практиках.

С 2009 по 2019 год 70-летний Рубин насиловал женщин в роскошных отелях или в секс-подземелье, которое оборудовал в собственном доме. Пожилой мужчина платил за секс-услуги, но часто выходил за рамки оговоренного.

Рубин бил женщин током и игнорировал «стоп-слова». Иногда от боли они теряли сознание. При этом женщинам не оказывали медицинскую помощь и угрожали судом и публичным позором за жалобы на финансиста.

Если Рубин и Пауэрс будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит не менее 15 лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ланкастер арестовали мужчину по имени Донни Рэй Берчфилд-младший, который 10 лет держал у себя в подвале людей. Его жертвами стали пожилые супруги, чьим опекуном он был, и две его романтические партнерши.