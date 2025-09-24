Из жизни
15:19, 24 сентября 2025Из жизни

Мужчина 10 лет держал в плену людей и тратил их деньги

В США мужчина 10 лет держал у себя в подвале людей и жестоко мучил их
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lancaster County Detention Center

В городе Ланкастер, США, арестовали мужчину по имени Донни Рэй Берчфилд-младший, который 10 лет держал у себя в подвале людей. Об этом сообщает WKRC.

Расследование в отношении Берчфилда началось 25 июля. Тогда полицейские, которых вызвали обеспокоенные соседи, приехали в его дом и обнаружили тело женщины, которой не стало за день до этого. На теле были следы физического насилия. Она оказалась одной из четырех пленниц Берчфилда, которых он жестоко мучил.

Жертвами мужчины стали пожилые супруги, чьим опекуном он был, и две его романтические партнерши. Одну из них Берчфилд удерживал с 2015 года, вторую — с сентября 2024 года. Пока они были заперты в подвале, мужчина тратил деньги с их кредитных карт. Только в 2025 году он обокрал супругов на 11,8 тысячи долларов (991 тысяча рублей).

Кроме того, Берчфилд плохо кормил пленников, бил их и не оказывал медицинскую помощь. Они могли выходить из подвала и пользоваться туалетом только по его разрешению. Он внимательно следил, чтобы его пленники не пытались вызвать помощь по телефону.

1 августа Берчфилда поймали. Ему предъявлены обвинения как минимум в 12 преступлениях, в том числе в финансовом мошенничестве, домашнем насилии и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут мужчина 20 лет жил в плену у мачехи и устроил пожар ради побега. Ему не разрешалось выходить из комнаты даже для того, чтобы помыться или воспользоваться туалетом.

