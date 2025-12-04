Назван предельный возраст удаления зубов мудрости без риска осложнений

Стоматолог Нодарович: Удалять зубы мудрости после 35-40 лет уже опасно

Челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus, кандидат медицинских наук Севак Нодарович назвал предельный возраст удаления зубов мудрости без риска осложнений. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

«Зубы мудрости прорезываются позже всех, в период с 18 до 25 лет, а иногда и после 30. Идеальный возраст для их удаления — до 25-27 лет, пока корневая система еще окончательно не сформировалась, а кость вокруг зуба сохраняет достаточную эластичность. В этом случае операция проходит максимально атравматично, а восстановление — быстро и безболезненно», — объяснил стоматолог.

При этом он предупредил, что после 35-40 лет удалять зубы мудрости уже опасно. К этому возрасту костная ткань челюсти становится более плотной и минерализованной, а корни зубов полностью формируются, часто приобретая изогнутую форму. Это превращает простое удаление в сложную операцию с высоким риском осложнений.

«В этом возрасте для извлечения зуба часто приходится прибегать к более агрессивным методикам: делать разрез десны, высверливать участок кости, разделять зуб на части. Это увеличивает травматичность, послеоперационный отек и болевой синдром. Кроме того, у пациентов зрелого возраста медленнее идет процесс заживления», — рассказал врач.

Ранее стоматолог Шив Пабари рассказал, какой сорт кофе сильнее всего окрашивает зубную эмаль. По его словам, проведенное в Южной Корее исследование показало, что у людей, предпочитающих кофе из зерен робусты, зубы белее, чем у любителей арабики.

