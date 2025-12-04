Названа первая версия крушения вертолета в столице региона России

«112»: Вертолет в Уфе мог опрокинуться из-за нарушения при запуске двигателя

Частный вертолет в Уфе мог опрокинуться из-за нарушения алгоритма при запуске двигателя. Первую появившуюся версию крушения назвал Telegram-канал «112».

По информации издания, борт принадлежит Группе компаний «СтройТЭК» и взлетал с площадки на территории частного домовладения в поселке Камышлинского мелькомбината, входящем в состав столицы российского региона. Пилот получил черепно-мозговую травму и переломы ребер, выяснил канал.

О том, что в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter AS-350 сообщал Следственный комитет. В ведомстве также привели данные об одном пострадавшем. Официально предварительная причина происшествия пока не озвучена.

Ранее в Дагестане на частный дом рухнул вертолет Ка-226 с людьми на борту. Борт осуществлял рейс из Кизляра к базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Жертвами происшествия стали четыре человека, еще трое пострадали.