«Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

В Дагестане вертолет упал на частный нежилой дом, погибли 4 человека

В Дагестане днем в пятницу, 7 ноября, разбился вертолет Ка-226 с людьми на борту. Воздушное судно осуществляло рейс из Кизляра к базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Крушение произошло недалеко от берега Каспийского моря у поселка Ачи-Су. Он находится в 40 километрах от Махачкалы.

Росавиация классифицировала крушение вертолета Ка-226 в Дагестане как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного межрегионального территориального управления Росавиации.

Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем Артем Кореняко официальный представитель Росавиации

По факту крушения вертолета в Дагестане возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности.

При крушении вертолета погибли люди

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека. Еще трое пострадали. Состояние одного из выживших медики оценивают как тяжелое.

Слова Глазова подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, уточнив, что их госпитализировали в больницу Избербаша.

К сожалению, есть погибшие. По предварительной информации, пострадали семь человек, четыре из них — погибли Сергей Меликов глава Дагестана

По информации Telegram-канала «112», среди погибшими оказались Магомед А., Джабраилов И., Суслов С. и Саадуев С.

Четыре человека сгорели заживо. Трое смогли выбраться, их экстренно забрали в больницу Telegram-канал «112»

Среди пострадавших нашли сына директора завода

Изначально сообщалось, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились туристы, однако глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг эти данные. По информации Росавиации, машина принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод». В экстренных службах также сообщили, что на борту, предположительно, находились сотрудники предприятия, в том числе сын руководителя завода Ибрагима Ахматова, Ахмат. 31-летний мужчина числится в списке пострадавших. По информации Telegram-канала «112», сейчас он находится в больнице. У него диагностировано 35 процентов ожогов тела.

Также в авиакатастрофе, по данным «112», выжили Петр С. 1986 года рождения и Владимир А. 1984 года рождения. «У всех ожоги различной степени тяжести и ушибы», — передает Telegram-канал. Кроме того, сообщалось, что один из пострадавших нетранспортабелен.

Вертолет рухнул на частный дом

Перед падением судно задымилось в воздухе над поселком Ачи-Су. По правилам экипаж вертолета должен был незамедлительно приступить к тушению пожара и уйти на посадку на ближайший аэродром. Местные жители видели, как борт кружил в небе в поисках места для приземления.

В результате вертолет при падении разрушил частный дом. По имеющейся информации, дом не эксплуатировался, людей внутри не было. На земле возник пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали его на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и четыре единицы техники. Судя по кадрам с места происшествия, обломки вертолета сильно обгорели.

Названы возможные причины катастрофы

По словам очевидца, потерпевший крушение вертолет зацепил крылом пирс. После падения мужчина услышал издалека хлопок и взрыв.

Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить Асадулла Алиев очевидец

В оперативных службах полагают, что крушение вертолета в Дагестане могло произойти из-за технической неисправности. В экстренных службах уточнили, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя во время полета. При этом отмечается, что точную причину крушения воздушного судна пока назвать нельзя.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России также рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие.

Следователем назначены авиатехническая, химическая и иные судебные экспертизы для установления причин происшествия, оценки действия командира воздушного судна, наличия либо отсутствия неисправностей вертолета или недостатков в его подготовке к полету, соответствия качества топлива предъявляемым требованиям пресс-служба Западного МСУТ СК России

Момент крушения и последствия ЧП попали на видео

Камера наблюдения сняла момент падения вертолета на частный дом на побережье. На кадрах видно, как борт резко снижается, цепляя крышу строения винтом. Спустя несколько секунд лежащее на земле судно загорается, пламя становится сильнее и в результате охватывает весь вертолет.

В сети также появилось видео, на котором показан густой столб черного дыма, поднимающийся в небо. Кадры были сняты очевидцем, неподалеку от места крушения вертолета.

Еще одно видео было снято непосредственно на месте ЧП спасателями. На кадрах видно еще дымящиеся обломки вертолета, корпус которого полностью уничтожен, а на земле заметны фрагменты здания и копоть. Также на видео попала работа следователей на месте происшествия.