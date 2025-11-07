Россия
16:59, 7 ноября 2025Россия

Глава Дагестана выступил с заявлением после крушения вертолета

Глава Дагестана Меликов выступил с заявлением после крушения вертолета
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением после крушения вертолета в республике. Пост он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, пострадали семь человек, из них четверых спасти не удалось. Троих госпитализировали в больницу Избербаша.

«Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь — от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения», — написал он.

По его словам, следственные органы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего, на месте крушения работают специалисты.

О ЧП в Дагестане стало известно ранее 7 ноября. Поселок Ачи-Су, где упал вертолет, находится в 40 километрах от Махачкалы. При крушении борт разрушил частный дом.

