16:42, 7 ноября 2025Силовые структуры

Следователи отреагировали на крушение вертолета с туристами в Дагестане

В Дагестане СК возбудил дело по факту крушения вертолета с туристами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета КА-226 с туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности. По версии следствия, вертолет потерпел крушение и загорелся 7 ноября при выполнении полета. Количество человек, находившихся на борту, устанавливается.

О крушении вертолета недалеко от берега Каспийского моря стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что не выжили четыре человека из семи. Место падения судна попало на видео.

