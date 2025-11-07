Силовые структуры
18:09, 7 ноября 2025Силовые структуры

Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

СК показал видео работы следователей на месте крушения вертолета в Дагестане
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России

Работа следователей на месте крушения вертолета с людьми в Дагестане попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как сотрудники СК осматривают разрушенный дом и фиксируют детали для установления обстоятельств произошедшего.

О крушении вертолета недалеко от берега Каспийского моря стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что не выжили четыре человека из семи. Место падения воздушного судна попало на видео. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

