Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

Работа следователей на месте крушения вертолета с людьми в Дагестане попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.
На кадрах видно, как сотрудники СК осматривают разрушенный дом и фиксируют детали для установления обстоятельств произошедшего.
О крушении вертолета недалеко от берега Каспийского моря стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что не выжили четыре человека из семи. Место падения воздушного судна попало на видео. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.