Названы пять приемов мошенников для запугивания россиян

МВД: Мошенники манипулируют страхом россиян перед юридическими последствиями

Мошенники часто оказывают на своих жертв психологическое давление и манипулируют их страхами. Пять тем, которые они часто используют для запугивания россиян, перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные "легенды"», — отметило МВД.

В частности, аферисты давят на страх людей потерять близких. Например, они сообщают жертвам, что их дети попали в ДТП, или пугают тем, что в отношении их родственников проводится проверка. Также злоумышленники пугают россиян потерей денег, сообщая, что на них оформили кредит или что их карта или счет заблокированы из-за подозрительных операций.

Кроме того, мошенники угрожают потенциальным жертвам юридическими последствиями. Например, во время разговора они сообщают собеседнику, что он финансировал террористическую организацию, хотя в действительности человек этого не делал. Также преступники могут сказать, что в отношении компании, где работает их потенциальная жертва, проводится проверка из-за утечки персональных данных.

Помимо этого, мошенники манипулируют страхом людей упустить выгоду, сообщая о высоких скидках или о том, что они выиграли приз, но, чтобы получить его, нужно оплатить доставку. Наконец, аферисты угрожают опубликовать компрометирующие человека данные. При этом, как подчеркнули в МВД, на самом деле никакого компромат у них нет.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам от имени Пенсионного фонда. Сообщалось, что злоумышленники предлагают сделать перерасчет пенсии.