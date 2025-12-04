Реклама

14:16, 4 декабря 2025Мир

Новым главой израильского «Моссада» станет уроженец СССР

Нетаньяху назначил главой разведслужбы «Моссад» уроженца СССР Гофмана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роман Гофман

Роман Гофман. Фото: IRoman Gofman / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил директором разведслужбы «Моссад» военного секретаря главы правительства генерал-майора Романа Гофмана. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

«После собеседований с различными кандидатами премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, на должность директора «Моссада» Государства Израиль», — говорится в сообщении. Гофман займет место Давида Барнеа, который завершит пятилетний срок полномочий в июне 2026 года.

Будучи уроженцем Белорусской ССР, будущий директор «Моссада» эмигрировал в Израиль вместе с семьей в 14-летнем возрасте. Гофман служит в израильской армии с середины 1990-х годов и с тех пор занимал ряд высоких командных должностей. Известно, что 7 октября 2023 года в ходе вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию генерал вступил в перестрелку с боевиками и получил пулевое ранение.

О том, что Гофман может занять должность главы «Моссада», стало известно в конце октября. Сообщалось, что военный секретарь Нетаньяху пользуется особым доверием премьер-министра.

