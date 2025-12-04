Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:39, 4 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

EI: Витамин C снижает воспаление легких, возникающее из-за загрязненного воздуха
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Технологического университета Сиднея сообщили о «простом щите» от вреда городского воздуха: витамин C может снижать воспаление легких, возникающее из-за мелких частиц загрязнения. Исследование, опубликованное в Environment International (EI), показало, что антиоксидант способен защищать легочную ткань от последствий PM2.5 — ультрамелких частиц, которые образуются из выхлопов, дыма от лесных пожаров и пыли.

В эксперименте на мышах витамин C предотвращал окислительный стресс, уменьшал воспаление и защищал митохондрии — энергетические структуры клеток — от повреждений. Даже низкие концентрации PM2.5, сопоставимые с уровнем загрязнения в крупных городах, вызывали изменения, связанные с астмой, ХОБЛ и фиброзом легких. Добавление витамина существенно ослабляло эти эффекты.

Авторы отмечают, что результатов недостаточно, чтобы рекомендовать бесконтрольный прием добавок. Однако исследование открывает возможность создания доступных профилактических подходов для людей, подвергающихся смогу, лесным пожарам и пыльным бурям.

Ранее стало известно, что длительное воздействие загрязненного воздуха нарушает обмен веществ и повышает риск инсулинорезистентности, ожирения и диабета 2 типа

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok