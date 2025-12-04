Обнаружен простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

EI: Витамин C снижает воспаление легких, возникающее из-за загрязненного воздуха

Ученые из Технологического университета Сиднея сообщили о «простом щите» от вреда городского воздуха: витамин C может снижать воспаление легких, возникающее из-за мелких частиц загрязнения. Исследование, опубликованное в Environment International (EI), показало, что антиоксидант способен защищать легочную ткань от последствий PM2.5 — ультрамелких частиц, которые образуются из выхлопов, дыма от лесных пожаров и пыли.

В эксперименте на мышах витамин C предотвращал окислительный стресс, уменьшал воспаление и защищал митохондрии — энергетические структуры клеток — от повреждений. Даже низкие концентрации PM2.5, сопоставимые с уровнем загрязнения в крупных городах, вызывали изменения, связанные с астмой, ХОБЛ и фиброзом легких. Добавление витамина существенно ослабляло эти эффекты.

Авторы отмечают, что результатов недостаточно, чтобы рекомендовать бесконтрольный прием добавок. Однако исследование открывает возможность создания доступных профилактических подходов для людей, подвергающихся смогу, лесным пожарам и пыльным бурям.

Ранее стало известно, что длительное воздействие загрязненного воздуха нарушает обмен веществ и повышает риск инсулинорезистентности, ожирения и диабета 2 типа