Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 4 декабря 2025Экономика

Одна валюта рекордно ослабела к рублю

Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Zhang Chunlei / Xinhua / Globallookpress.com

В четверг, 4 декабря, курс юаня в моменте опустился до минимальной с февраля 2023 года отметки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 17:32 котировки китайской валюты с расчетом «на завтра» упали до 10,75 рубля. В течение дня юань торговался в коридоре 10,69-10,88 рубля.

Аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает продолжающееся укрепление рубля в том числе с грядущим резким увеличением объемов продаж валюты Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила. С 5 декабря по 15 января, напоминает эксперт, руководство регулятора нарастит продажи иностранной валюты и золота до 14,54 миллиарда рублей. В этих условиях, отмечает Бабин, многие российские экспортеры захотят поскорее избавиться от валюты из-за опасений, что курс рубля ускорит рост в ближайшее время.

Ряд экспертов сходится во мнении, что нынешний курс рубля к основным мировым валютам является излишне крепким, в первую очередь по отношению к доллару. Текущие котировки российской валюты, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, вредны как для федерального бюджета, так и для отечественных компаний, ориентированных на внешние рынки. При столь крепких позициях рубля последние теряют в выручке, а оказавшиеся в кризисной ситуации отрасли не могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь из бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok