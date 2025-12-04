Одна валюта рекордно ослабела к рублю

Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года

В четверг, 4 декабря, курс юаня в моменте опустился до минимальной с февраля 2023 года отметки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 17:32 котировки китайской валюты с расчетом «на завтра» упали до 10,75 рубля. В течение дня юань торговался в коридоре 10,69-10,88 рубля.

Аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает продолжающееся укрепление рубля в том числе с грядущим резким увеличением объемов продаж валюты Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила. С 5 декабря по 15 января, напоминает эксперт, руководство регулятора нарастит продажи иностранной валюты и золота до 14,54 миллиарда рублей. В этих условиях, отмечает Бабин, многие российские экспортеры захотят поскорее избавиться от валюты из-за опасений, что курс рубля ускорит рост в ближайшее время.

Ряд экспертов сходится во мнении, что нынешний курс рубля к основным мировым валютам является излишне крепким, в первую очередь по отношению к доллару. Текущие котировки российской валюты, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, вредны как для федерального бюджета, так и для отечественных компаний, ориентированных на внешние рынки. При столь крепких позициях рубля последние теряют в выручке, а оказавшиеся в кризисной ситуации отрасли не могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь из бюджета.