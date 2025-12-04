Охлобыстин рассказал о необычной семейной традиции на Новый год

Иван Охлобыстин рассказал, что на Новый год пойдет вместе с женой на причастие

Актер и режиссер Иван Охлобыстин высказался о своем отношении к Новому году. Об этом он рассказал в интервью изданию aif.ru.

По словам Охлобыстина, по традиции он вместе с женой ходит на ночное богослужение в ночь на 1 января. Они приезжают в храм на службу в 22:00 и встречают праздник «с причастия».

«Праздничные огни, блеск и сияние золота визуально и тактильно ощущаются в храме иначе. Действительно получается продлить это ощущение детского праздника, ожидания чуда. Из храма мы уже едем домой или к родителям», — сообщил артист.

По словам Ивана, богослужение помогает сохранять ощущение праздника, которое он начал терять с возрастом.

Ранее стало известно, что российский актер Иван Охлобыстин заявил, что не считает себя хорошим режиссером.