Отказавшиеся признать существование России «граждане СССР» получили срок

В Сочи мать и сын из «Граждан СССР» получили от трех до пяти лет колонии

В Сочи представители запрещенного в России движения «Граждане СССР» получили срок за участие и склонение к участию в деятельности экстремистской организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что речь о Юлии Рыбиной и ее сыне Ярославе, которых 20 июня 2025 года на трассе остановили сотрудники ДПС из-за того, что на государственном регистрационном знаке была гербовая символика СССР. Рыбины предъявили полиции паспорта граждан СССР и заявили, что не признают существование Российской Федерации как легитимного государства, поскольку СССР официально не прекратил своего существования, а значит и нормативно-правовые акты РФ не имеют правового статуса.

В ходе следствия выяснилось, что Юлия Рыбина состояла в признанной судом экстремистской организации «Граждане СССР», а также активно пропагандировала ее идеологию, вербуя знакомых вступать в организации и помогать восстановлению СССР.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ярославу Рыбину дали пять лет колонии общего режима, его мать получила три года колонии.

Минюст внес организацию в список экстремистских в августе 2022 года. «Граждане СССР» убеждены, что Советский Союз распался неправомочно, поэтому Российская Федерация не имеет права на существование. Кроме того, они полагают, что Россия — не страна, а коммерческая структура. Члены движения выступают против налогов и оплаты коммунальных услуг, а также не признают российские документы.