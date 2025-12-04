Парень написал звездам «Кривого зеркала» и столкнулся с неожиданной реакцией

Блогер Вершинин заявил, что юморист Дроботенко записал поздравление для его отца

Блогер Павел Вершинин рассказал, как в 2015 году готовил поздравление для отца на 60-летний юбилей и попросил юмориста Сергея Дроботенко записать ему видео. В ролике, доступном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он рассказал, что столкнулся с неожиданной реакцией юмориста.

Вершинин отметил, что его отец всегда любил смотреть «Кривое зеркало» и другие юмористические передачи. Поэтому перед юбилеем молодой человек написал звездам этих шоу и попросил записать для его отца короткое поздравительное видео, уточнив, что заплатить за ролик он не сможет.

Блогер признался, что даже не надеялся на ответ, однако на его просьбу ответил Дроботенко. Он пригласил Вершинина в гости, чтобы записать поздравление. Кроме того, помочь согласился юморист и звезда программы «Кривое зеркало» Святослав Ещенко: он позвонил отцу Вершинина и поздравил его голосами своих сценических персонажей. «Мой папа до сих пор это помнит и спрашивает, сколько я заплатил. А это было абсолютно бесплатно (...) Вы такое можете представить сейчас с нынешними суперзвездами юмора?» — поделился воспоминаниями Вершинин.

В комментариях к ролику звезды «Кривого зеркала» отреагировали на рассказ. «Паша, спасибо! Тронут. Впрочем, это видно», — написал Дроботенко. «Павел, спасибо за память! Очень тронули!» — добавил Ещенко.

