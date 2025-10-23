Интернет и СМИ
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о подсматривающем за ним в щелочку Петросяне

Юморист Церишенко заявил, что Петросян следил за ним перед «Кривым зеркалом»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Мой герой / RuTube

Известный российский юморист и актер, участник телепроекта «Кривое зеркало» Михаил Церишенко заявил, что один из создателей шоу Евгений Петросян следил за ним перед тем, как пригласить к себе. Подробности он раскрыл в выпуске программы «Мой герой» на канале ТВЦ, запись доступна на Rutube.

Церишенко рассказал, что его позвали сниматься в юмористическом сериале «Кышкин дом», главную роль в котором играла актриса и юмористка Елена Степаненко. По словам артиста, в проекте у него было три разных роли. «Я что-то стал баловаться, что-то придумывать, камера-не камера, как-то отпустил себя. А в это время, как мне потом рассказали, за декорацией в щелочку подсматривал непосредственно сам мэтр эстрады (Петросян — прим. «Ленты.ру»)», — вспомнил звезда «Кривого зеркала».

По словам актера, когда Петросян собирал артистов для «Кривого зеркала», то позвал и Церишенко.

Ранее юморист Александр Морозов раскрыл прозвище Петросяна. Он заявил, что в кулуарах артиста российской эстрады называют маэстро.

.
