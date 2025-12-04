Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчика, прочитала сплетни о себе и заплакала

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчика в самолете, прочитала сплетни о себе и заплакала. На видео женщины в соцсети обратило внимание издание Toronto Sun.

Уточняется, что путешественница Ванесса поднялась на борт и заняла свое место, а появившийся вскоре попутчик расположился рядом. Женщина сразу поняла, что ему не нравится соседство с ней. Затем пассажирка случайно увидела, как незнакомец пишет кому-то сообщение: «Огромная женщина сидит рядом со мной».

На опубликованном видео Ванесса плачет, а в подписи к нему просит подписчиков сказать ей добрые слова. Она объяснила, что находится в процессе похудения и уже прошла долгий путь. Некоторые пользователи встали на ее сторону, однако другие осудили женщину за вторжение в чужое личное пространство.

«Вы прочитали чужое сообщение, которое вам не предназначалось. Не стройте из себя жертву, вы сами виноваты. Вам никто не грубил», — написал один из юзеров.

Ранее пассажирка рейса из Пуэрто-Рико в Атланту увидела, как незнакомый попутчик отправляет другу «отвратительные» расистские сообщения про другую путешественницу, и заставила его извиниться. Она успела сфотографировать переписку и выложить в сеть.