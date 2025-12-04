Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:00, 4 декабря 2025Путешествия

Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчика, прочитала сплетни о себе и заплакала

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчика в самолете, прочитала сплетни о себе и заплакала. На видео женщины в соцсети обратило внимание издание Toronto Sun.

Уточняется, что путешественница Ванесса поднялась на борт и заняла свое место, а появившийся вскоре попутчик расположился рядом. Женщина сразу поняла, что ему не нравится соседство с ней. Затем пассажирка случайно увидела, как незнакомец пишет кому-то сообщение: «Огромная женщина сидит рядом со мной».

На опубликованном видео Ванесса плачет, а в подписи к нему просит подписчиков сказать ей добрые слова. Она объяснила, что находится в процессе похудения и уже прошла долгий путь. Некоторые пользователи встали на ее сторону, однако другие осудили женщину за вторжение в чужое личное пространство.

«Вы прочитали чужое сообщение, которое вам не предназначалось. Не стройте из себя жертву, вы сами виноваты. Вам никто не грубил», — написал один из юзеров.

Ранее пассажирка рейса из Пуэрто-Рико в Атланту увидела, как незнакомый попутчик отправляет другу «отвратительные» расистские сообщения про другую путешественницу, и заставила его извиниться. Она успела сфотографировать переписку и выложить в сеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok