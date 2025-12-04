Реклама

14:11, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили необходимость отставки Зеленского для подписания перемирия

Депутат Синельщиков: Зеленский имеет право подписывать мирный договор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Наверное, президент Украины Владимир Зеленский имеет право подписывать с Россией мирный договор, исходя из его фактического статуса, предположил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Необходимость отставки политика для заключения перемирия он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Я, к сожалению, а, может, к счастью, не специалист по государственному законодательству Украины, но, я думаю, наверное, имеет право, исходя из фактического статуса. Теоретически можно, конечно, рассуждать, уполномоченный он президент, неуполномоченный — это второй вопрос. Если сейчас искать уполномоченного президента, так мы же никогда не договоримся ни о чем. Так мне представляется», — поделился депутат.

Ранее политолог Владимир Жарихин выразил мнение, что смещение Зеленского с поста президента Украины не обязательно приведет к ускорению мирного урегулирования, потому что на его место может прийти человек, которому придется все начинать с начала.

До этого российский сенатор Владимир Джабаров допускал, что Зеленский в ближайшее время может объявить об отставке. По его словам, в настоящее время политическая карьера украинского лидера находится на грани краха из-за коррупционного скандала с участием ближайшего окружения.

