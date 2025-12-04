Сенатор Джабаров: Возможно, Зеленский объявит об отставке или будет устранен

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, в ближайшее время объявит об отставке или будет устранен. Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров, его слова приводятся в Telegram-канале члена Совфеда.

Как заявил политик, в настоящее время политическая карьера Зеленского находится на грани краха из-за коррупционного скандала с участием его ближайшего окружения. Сенатор предположил, что скоро Зеленского не станет. Имеет он в виду физическую смерть или устранение как фактора, не уточняется.

«Очевидно, он (Зеленский) и [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак действовали в паре. Не мог по сути второй человек в государстве быть коррумпированным, в то время как первый об этом ничего не знал (...). Вероятно, что в ближайшее время Зеленский объявит о своей отставке. Либо его устранят», — объявил Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах на Донбасс и Новороссию. Как заявил российский лидер, эти территории войдут в состав России военным или иным путем.