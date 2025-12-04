Реклама

Бывший СССР
09:46, 4 декабря 2025Бывший СССР

Программа жены Зеленского по вывозу сирот в Турцию оказалась в центре скандала. Две девочки вернулись беременными

Программа Елены Зеленской по вывозу сирот завершилась скандалом с беременностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Tobias Schwarz / Pool / Reuters

Программа по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию, которая была инициирована первой леди Украины Еленой Зеленской, оказалась в центре скандала, когда две девочки, участвовавшие в ней, вернулись на родину беременными. Детали раскрыло издание NV.ua.

После начала спецоперации на Украине детей-сирот начали вывозить из интернатов за границу, в частности, в Турцию. Одна из воспитанниц рассказала, что первое время дети получали все необходимое, однако впоследствии представители фонда начали говорить, что денег не хватает и проект, вероятно, закроется. При этом девочка рассказала, что еда, которую давали детям, отличалась от той, которую давали персоналу, и не в лучшую сторону.

На проект ушло около десяти миллионов долларов. Чтобы собрать больше средств, фонд начал привлекать детей. Несовершеннолетних принуждали к постоянным съемкам, также воспитанники отметили, что их заставляли выступать перед взрослыми, в частности, танцевать и петь песни, а в случае отказа наказывали, отбирая телефоны и ограничивая количество еды. Когда офис уполномоченного по правам человека посетил Турцию, чтобы проверить условия содержания украинских детей-сирот, выявились случаи нарушения прав детей, в частности психологического и сексуального насилия. Кроме того, резонанс вызвала информация о беременности двух несовершеннолетних воспитанниц.

Фото: David Goldman / AP

Две девушки-подростка во время пребывания в Турции забеременели от взрослых мужчин

15-летняя и 17-летняя воспитанницы вернулись на Украину беременными от совершеннолетних иностранцев, которые были работниками гостиницы. По словам детей, воспитатели знали, что турки пытаются контактировать с несовершеннолетними, однако никак не препятствовали этому. С одной из девочек из Криворожского интерната, 15-летней Настей, познакомился 23-летний турок по имени Мами, который работал поваром в ресторане отеля. Он продолжал наведываться к девочке даже после того, как детей переместили в другую гостиницу.

«Иногда было такое, что воспитатели видели, что он приходит, и ничего не говорили. Иногда его выгоняли. Иногда сами его пускали», — рассказала одноклассница Насти по интернату. Другая девочка, Илона, которой на тот момент было 16 лет, встречалась с поваром отеля, 21-летним Салихом. Воспитательницы также знали о ее отношениях со взрослым турком, а иногда даже помогали им провести время вместе.

Когда стало понятно, что девушки беременны, их отправили на Украину на обучение в профессиональное техническое училище.
Проект же закрыли через семь месяцев после визита уполномоченного по правам человека.

На Западе рассказали об отношении Елены Зеленской к коррупционному скандалу вокруг мужа

Зеленская считает, что мужу не следует добиваться переизбрания в случае выборов и далее заниматься политической деятельностью, пишет Politico. Газета со ссылкой на анонимные источники пишет, что в окружении политика намеками призывают его не баллотироваться на второй срок, как только ситуация позволит провести голосование.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — указали журналисты.

