Психиатр сравнил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной

Врач Кичаев: Уиткофф на переговорах с Россией показывает отношение к собеседнику

Врач-психиатр Александр Кичаев высказался о внешнем виде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Соответствующий комментарий приводит Tsargrad.tv.

Так, доктор сравнил образ политика на переговорах с Россией и Украиной. По его словам, Уиткофф показывает свое отношение к собеседнику именно деталями во внешности.

Он сноб. Такой правильный, рациональный, но и вместе с тем эмпатичный. И, как правило, он себя всегда позиционирует в контактах именно таким безукоризненным. Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. А если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу в контакте, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом. То есть для него внешний вид – это такой месседж: я тебя уважаю или я тебя не уважаю Александр Кичаев психиатр

Ранее в декабре в сети оценили внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией. Журналист Financial Times Кристофер Миллер заметил, что на переговорах с Украиной, которые состоялись 30 ноября во Флориде, политик был небрит и неопрятен.