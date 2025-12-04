Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 4 декабря 2025Ценности

Психиатр сравнил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной

Врач Кичаев: Уиткофф на переговорах с Россией показывает отношение к собеседнику
Екатерина Ештокина

Фото: Marco Bello / Reuters

Врач-психиатр Александр Кичаев высказался о внешнем виде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Соответствующий комментарий приводит Tsargrad.tv.

Так, доктор сравнил образ политика на переговорах с Россией и Украиной. По его словам, Уиткофф показывает свое отношение к собеседнику именно деталями во внешности.

Он сноб. Такой правильный, рациональный, но и вместе с тем эмпатичный. И, как правило, он себя всегда позиционирует в контактах именно таким безукоризненным. Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. А если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу в контакте, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом. То есть для него внешний вид – это такой месседж: я тебя уважаю или я тебя не уважаю

Александр Кичаевпсихиатр

Ранее в декабре в сети оценили внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией. Журналист Financial Times Кристофер Миллер заметил, что на переговорах с Украиной, которые состоялись 30 ноября во Флориде, политик был небрит и неопрятен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok