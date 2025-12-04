Путин отказался оценивать Трампа

Путин отказался давать Трампу характеристику, оставив это право за американцами

Президент России Владимир Путин отказался дать характеристику своему американскому коллеге Дональду Трампу, оставив это право за американцами. Выступление российского лидера транслирует India Today.

«Вы знаете, я никогда не даю характеристики своим коллегам. Даже тем, с кем я работал в прошлом, и особенно действующим главам государств», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что оценивать государственных руководителей должны «граждане страны, которые избирают своего лидера на выборах». При этом Путин отметил, что Трамп не принимает решения «с потолка» и проводит собственную политику. По словам российского лидера, глава Белого дома руководствуется американскими интересами, как и Россия — своими.

Ранее Трамп положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с Путиным прошла хорошо.

