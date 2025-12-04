Реклама

19:05, 4 декабря 2025Мир

Путин отказался оценивать Трампа

Путин отказался давать Трампу характеристику, оставив это право за американцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отказался дать характеристику своему американскому коллеге Дональду Трампу, оставив это право за американцами. Выступление российского лидера транслирует India Today.

«Вы знаете, я никогда не даю характеристики своим коллегам. Даже тем, с кем я работал в прошлом, и особенно действующим главам государств», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что оценивать государственных руководителей должны «граждане страны, которые избирают своего лидера на выборах». При этом Путин отметил, что Трамп не принимает решения «с потолка» и проводит собственную политику. По словам российского лидера, глава Белого дома руководствуется американскими интересами, как и Россия — своими.

Ранее Трамп положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с Путиным прошла хорошо.

