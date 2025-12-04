Реклама

21:30, 4 декабря 2025

Путин оценил последствия отказа Европы от российского газа

Путин: Без российского газа Европе придется открывать угольные генерации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил последствия отказа стран Европы от российского газа. Об этом он рассказал в интервью каналу India Today, его слова передает официальный сайт Кремля.

«Они просто загоняют себя. Атомные электростанции закрывают, угольную генерацию закрывают — в общем, все закрывают. Как жить-то? А теперь все открывать опять, потому что российского газа дешевого нет», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что страны с недостаточным уровнем развития экономики не могут инвестировать в новые виды энергетики, а Запад вводит против этих государств ограничительные меры, что является новым видом неоколониализма.

Ранее стало известно, что Словакия и Венгрия собираются оспаривать в суде решение Еврокомиссии (ЕК), предусматривающее запрет на импорт газа из России.

