17:14, 4 декабря 2025

Две страны собрались отстаивать в европейском суде право на покупку газа из России

Глава МИД Словакии: Страна готова оспорить в суде ЕС отказ от импорта газа из РФ
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

Словакия и Венгрия собираются оспаривать в суде решение Еврокомиссии (ЕК), предусматривающее отказ от импорта газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя МИД Словакии Юрая Бланара.

Страны готовы использовать все варианты для отмены столь вредных инициатив, подчеркнул Бланар. Одним из возможных сценариев он назвал обращение в Суд ЕС.

Доступный газ относится к числу ключевых опор экономики Европы, уверен глава МИД Словакии. Запрет на поставки российского газа нанесет урон не только Будапешту и Братиславе, но сделает менее конкурентоспособным и сам Евросоюз, считает он.

Ранее похожую мысль высказывал премьер-министр республики Роберт Фицо. Словакия может подать судебный иск к руководству ЕС, предупредил он в ноябре, комментируя стратегию ЕК по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. При этом большое значение будет иметь соблюдение Еврокомиссией гарантий, предоставленных республике на случай быстрого удорожания энергоресурсов, заметил Фицо.

