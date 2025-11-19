Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 19 ноября 2025Экономика

Европейская страна собралась судиться с ЕС из-за российского газа

Премьер Словакии Фицо допустил подачу иска к ЕС из-за запрета российского газа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Словакии могут подать судебный иск к руководству Европейского союза (ЕС) из-за принятой Еврокомиссией (ЕК) стратегии ускоренного отказа от российских энергоресурсов, включая нефть, природный и сжиженный газ (СПГ). Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его слова приводит Reuters.

Глава словацкого правительства поручил министрам иностранных дел, экономики и юстиции страны проанализировать варианты подачи соответствующего иска. На следующей неделе, отметил Фицо, правительство обсудит этот документ и примет итоговое решение по данному вопросу. «Мы рассмотрим возможность подачи иска (против ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал премьер.

В то же время он не стал уточнять возможную сумму исковых требований и не пояснил, на каком именно правовом основании он будет подан. Вместе с тем Фицо отметил, что многое в этом вопросе будет зависеть от выполнения ЕК предоставленных республике гарантий на случай резкого роста цен на энергоресурсы и рисков дефицита газа в стране.

Словакия и Венгрия, которые продолжают зависеть от поставок российского топлива, не смогли заблокировать утверждение стратегии ЕС по ускоренному сведению на нет зависимости региона от энергоресурсов РФ. Для этого требовалось большинство голосов стран — участниц блока, а не единогласное решение. По этой причине Братислава и Будапешт не смогли воспользоваться своим правом вето.

Концепция ЕС предусматривает запрет на транзит российского топлива с 2026 года и полное прекращение импорта нефти и газа из РФ к началу 2027-го, хотя изначально планировалось, что это произойдет с 2028-го. Ускоренный отказ ЕС от российского топлива в ЕК объяснили тем, что Москва продолжает использовать свои энергоносители в качестве инструмента энергетического шантажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости