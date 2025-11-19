Европейская страна собралась судиться с ЕС из-за российского газа

Премьер Словакии Фицо допустил подачу иска к ЕС из-за запрета российского газа

Власти Словакии могут подать судебный иск к руководству Европейского союза (ЕС) из-за принятой Еврокомиссией (ЕК) стратегии ускоренного отказа от российских энергоресурсов, включая нефть, природный и сжиженный газ (СПГ). Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его слова приводит Reuters.

Глава словацкого правительства поручил министрам иностранных дел, экономики и юстиции страны проанализировать варианты подачи соответствующего иска. На следующей неделе, отметил Фицо, правительство обсудит этот документ и примет итоговое решение по данному вопросу. «Мы рассмотрим возможность подачи иска (против ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал премьер.

В то же время он не стал уточнять возможную сумму исковых требований и не пояснил, на каком именно правовом основании он будет подан. Вместе с тем Фицо отметил, что многое в этом вопросе будет зависеть от выполнения ЕК предоставленных республике гарантий на случай резкого роста цен на энергоресурсы и рисков дефицита газа в стране.

Словакия и Венгрия, которые продолжают зависеть от поставок российского топлива, не смогли заблокировать утверждение стратегии ЕС по ускоренному сведению на нет зависимости региона от энергоресурсов РФ. Для этого требовалось большинство голосов стран — участниц блока, а не единогласное решение. По этой причине Братислава и Будапешт не смогли воспользоваться своим правом вето.

Концепция ЕС предусматривает запрет на транзит российского топлива с 2026 года и полное прекращение импорта нефти и газа из РФ к началу 2027-го, хотя изначально планировалось, что это произойдет с 2028-го. Ускоренный отказ ЕС от российского топлива в ЕК объяснили тем, что Москва продолжает использовать свои энергоносители в качестве инструмента энергетического шантажа.