Россия
21:15, 4 декабря 2025Россия

Путин ответил на вопрос о бессмертии

Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия словами о Боге
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Scherbak / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия. Об этом он рассказал в интервью каналу India Today, его слова передает официальный сайт Кремля.

«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — сказал он.

Глава государства, однако, подчеркнул, что человеческую жизнь можно продлить, обратив внимание на рост средней продолжительности жизни в Индии. «Все это — результаты усилий в сфере здравоохранения», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что не сожалеет о своих действиях. Российский лидер подчеркнул, что оглядываться назад не имеет смысла, поскольку «сделано то, что сделано».

