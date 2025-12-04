Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 4 декабря 2025Бывший СССР

Путин рассказал об изменившейся позиции Зеленского

Путин: Зеленский поставил интересы националистов выше интересов народа Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем интересы народа страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

По его словам, украинские власти должны осознать, что лучшим способом решить проблемы являются переговоры. Российский лидер считает, что действия Киева практически загнали Украину в угол. «Украина приняла решение воевать. Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при условии наличия результата после этого. «Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

    Верховный суд привлек к делу Долиной дочь и внучку певицы

    Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

    «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

    Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

    Парень написал звездам «Кривого зеркала» и столкнулся с неожиданной реакцией

    Умер проводивший деноминацию рубля экс-глава Центробанка

    Путина рассмешил вопрос про Крым

    Жена разоблачила обманувшего ее мужа благодаря стихийному бедствию

    Путин высказался о восстановлении СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok