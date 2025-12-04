Путин: Зеленский поставил интересы националистов выше интересов народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем интересы народа страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

По его словам, украинские власти должны осознать, что лучшим способом решить проблемы являются переговоры. Российский лидер считает, что действия Киева практически загнали Украину в угол. «Украина приняла решение воевать. Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при условии наличия результата после этого. «Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — сказал он.