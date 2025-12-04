Реклама

21:08, 4 декабря 2025Россия

Путин высказался о Москве

Путин: Москва представляет из себя один из лучших мегаполисов мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Meng Jing / XinHua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин высказался о Москве, назвав ее одним из лучших городов мира. Об этом он заявил в интервью каналу India Today, его слова передает официальный сайт Кремля.

«Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира», — сказал он.

Глава государства также призвал ведущих и руководство медиахолдинга India Today Group остаться в Москве еще на пару недель, чтобы увидеть, как город будет готовиться к Новому году.

Ранее Путин рассмеялся после вопроса индийской журналистки про Крым. Она спросила главу государства, стал ли порт, находящийся в Севастополе, причиной для решения «аннексировать Крым». Путин в ответ рассмеялся и объяснил, что порт не было нужды захватывать, так как он был российским все это время.

