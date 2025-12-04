Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 4 декабря 2025Россия

Путина рассмешил вопрос про Крым

Президента России Путина рассмешил вопрос про Крым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала India Today рассмеялся после вопроса индийской журналистки про Крым.

Интервьюер спросила главу государства, стал ли порт, находящийся в Севастополе, причиной для решения «аннексировать Крым». Путин в ответ рассмеялся и объяснил, что порт не было нужды захватывать, так как он оставался российским на основании соглашения с Украиной.

«И мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь и судьбу с теми, кто устроил переворот на Украине», — добавил президент.

До этого Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.

Глава государства отметил, что уже после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

    Верховный суд привлек к делу Долиной дочь и внучку певицы

    Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

    «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

    Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

    Парень написал звездам «Кривого зеркала» и столкнулся с неожиданной реакцией

    Умер проводивший деноминацию рубля экс-глава Центробанка

    Путина рассмешил вопрос про Крым

    Жена разоблачила обманувшего ее мужа благодаря стихийному бедствию

    Путин высказался о восстановлении СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok