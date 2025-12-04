Президента России Путина рассмешил вопрос про Крым

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала India Today рассмеялся после вопроса индийской журналистки про Крым.

Интервьюер спросила главу государства, стал ли порт, находящийся в Севастополе, причиной для решения «аннексировать Крым». Путин в ответ рассмеялся и объяснил, что порт не было нужды захватывать, так как он оставался российским на основании соглашения с Украиной.

«И мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь и судьбу с теми, кто устроил переворот на Украине», — добавил президент.

До этого Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.

Глава государства отметил, что уже после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.