Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

Хирург Агапов: Модель Решетова потратила на пластику около 2,9 миллиона рублей

Хирург Денис Агапов раскрыл предполагаемую стоимость пластики «Первой вице-мисс Россия — 2014», модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам доктора, 29-летняя манекенщица потратила около 2,9 миллиона рублей на хирургические вмешательства. При этом он уточнил, что окончательные цены зависят от вида анестезии и врача.

Анастасии Решетовой не чужда косметология и пластическая хирургия. Можно сказать, что она прибегала к помощи пластических хирургов, вероятно, не раз выполняла ринопластику. С точки зрения общей эстетики, хотелось бы вернуть носу большую степень натуральности и улучшить носовое дыхание, поскольку при таком ослаблении отсутствия латеральных ножек и крыльных хрящей зачастую наблюдается несостоятельность внутреннего носового клапана. С точки зрения косметологических процедур видно, что прибегала к помощи контурной пластики. Может быть, резицированы щечные компоненты жирового комка щеки Денис Агапов хирург

Ранее Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры фразой «красиво набираю вес». Манекенщица обратила внимание, что пользователи сети порицали ее за худобу.

