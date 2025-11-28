Ценности
Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры фразой «красиво набираю вес»

Модель Анастасия Решетова ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за худобу
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры одной фразой. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица посетовала, что недавно ее раскритиковали за худобу. Однако по словам знаменитости, хейтеры забыли о том, как быстро она может добиться идеальной для себя формы.

«Красиво набираю вес. Аминокислоты и протеин — мой must (в переводе с английского — обязательство — прим. Ленты.ру) после тренировок», — заявила она и сопроводила свое высказывание снимком в спортивном костюме, который состоял из оголяющего живот лонгслива и облегающих лосин.

Ранее Анастасия Решетова раскрыла секреты красоты для девушек старше 25 лет. По ее словам, для сохранения привлекательности необходимо ощущать любовь со стороны другого человека, высыпаться и полноценно питаться, уделяя внимание количеству белка и витаминам.

