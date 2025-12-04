Разрушения после взрыва на автозаправке «Лукойла» в российском городе сняли на видео

Mash опубликовал видео с последствиями взрыва на заправке в Ханты-Мансийске

В сети появилось видео с последствиями взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Лукойла» в Ханты-Мансийске. Ролик опубликовал Ural Mash в Telegram.

На кадрах видно поврежденную взрывом конструкцию и сотрудников экстренных служб, работающих рядом. Пожара не наблюдается.

О взрыве на АЗС компании «Лукойл» стало известно утром 4 декабря. Как сообщили в МЧС, открытого горения не последовало, однако операторное помещение полностью разрушено. Пострадал сотрудник заправки, о его состоянии не сообщается. Причина взрыва пока не установлена.

Ранее в сети появилось видео с моментом мощного взрыва на АЗС в районе села Сулевкент в Дагестане. На кадрах виден плотный поток пламени, вырывающийся из заправки. Через пару секунд съемки происходит хлопок, сопровождающийся огромной огненной вспышкой диаметром в несколько метров. В результате пострадали четыре человека, они получили ожоги разной степени тяжести.