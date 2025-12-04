Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России

Роскомнадзор заявил, что ограничивает работу Snapchat в России с октября

Роскомнадзор заблокировал сервис Snapchat в России. Комментарий ведомства передает ТАСС.

В Роскомнадзоре сообщили, что работу платформы ограничивают с 10 октября.

Ведомство, ссылаясь на данные правоохранительных органов, сообщило, что Snapchat использовали для того, чтобы организовывать и осуществлять террористическую деятельность на территории России, а также для того, чтобы вербовать россиян для совершения преступлений и реализации мошеннических схем.

4 декабря стало известно, что Роскомнадзор начал ограничивать сервис для видеозвонков FaceTime. Такие меры ведомство объяснило тем, что приложение использовали для проведения террористических действий в России.

28 ноября сообщалось, что Роскомнадзор ввел ограничения против мессенджера WhatsApp. В надзорном органе подчеркнули, что в случае, если компания не перестанет игнорировать требования российских законов, сервис полностью заблокируют в России.

