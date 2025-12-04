Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime

Роскомнадзор ввел ограничения на работу сервиса для звонков FaceTime

Роскомнадзор начал ограничивать работу популярного сервиса для звонков FaceTime. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на регулятор.

В ведомстве рассказали, что FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, а также совершения мошеннических и иных преступлений против граждан. «В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — говорится в заявлении.

3 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox. Как объяснили в ведомстве, поводом стало распространение на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также другого запрещенного контента.

Перед этим сообщалось, что Роскомнадзор начал вводить ограничения против мессенджера WhatsApp из-за нарушений им российского законодательства. Если сервис продолжит игнорировать требования, то его полностью заблокируют на территории России, предупредили в ведомстве.