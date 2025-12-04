Реклама

11:34, 4 декабря 2025

Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime

Роскомнадзор ввел ограничения на работу сервиса для звонков FaceTime
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Роскомнадзор начал ограничивать работу популярного сервиса для звонков FaceTime. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на регулятор.

В ведомстве рассказали, что FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, а также совершения мошеннических и иных преступлений против граждан. «В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — говорится в заявлении.

3 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox. Как объяснили в ведомстве, поводом стало распространение на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также другого запрещенного контента.

Перед этим сообщалось, что Роскомнадзор начал вводить ограничения против мессенджера WhatsApp из-за нарушений им российского законодательства. Если сервис продолжит игнорировать требования, то его полностью заблокируют на территории России, предупредили в ведомстве.

